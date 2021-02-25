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Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы безопасности Союзного государства

25.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы безопасности Союзного государства

Общая безопасность Союзного государства. Парламентарии Беларуси и России обсудили современные вызовы и наметили, какие ещё условия необходимо создать для противодействия внешним угрозам и внутренней преступности.

Парламентская комиссия в этот раз работала дистанционно – по видеосвязи. Совместные программы, как отмечено, выполнены в полном объёме. Это и формирование общего миграционного пространства, взаимное признание виз и сокращение перемещения через границу запрещённых веществ.

Сейчас идёт работа над новыми совместными программами. Одна из них – по обеспечению безопасности на железной дороге и воздушном транспорте. Вторая – совершенствование инфраструктуры пенитенциарной системы, улучшение условий содержания под стражей.

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Общая безопасность Союзного государства. Парламентарии Беларуси и России обсудили современные вызовы и наметили, какие ещё условия необходимо создать для...
 
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