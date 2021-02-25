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В Минске сын до смерти избил пожилую мать

25.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске сын до смерти избил пожилую матьМинске сын до смерти избил пожилую мать" class="one-news__figure-img">

Завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой матери сыном. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую.

Инцидент произошел 13 августа прошлого года. В квартире по улице Гинтовта в Минске обнаружили тело 64-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. Следователи установили, что по этому адресу потерпевшая проживала с 41-летним сыном. Его и задержали по подозрению в убийстве.

По данным следствия, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и в ходе ссоры стал бить женщину, в том числе тростью и деревянной палкой. После этого мужчина ушел из квартиры к своим знакомым и сказал им, что мать по неизвестным причинам умерла. Женщина, имея заболевания опорно-двигательного аппарата, скончалась на месте. Позже следователи насчитали не менее 76 ударов на теле потерпевшей. 

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения своей матери. По словам знакомых и соседей, освободившись из мест лишения свободы в 2018 году, сын не раз избивал свою мать. Также обвиняемый регулярно выпивал и нигде не работал. 

Действия мужчины квалифицированы по п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, дело передано прокурору. 

Фото: СК

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Теги: Минск
 
 
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Завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой матери сыном. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску...
 
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