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Россияне назвали животное, которое, по их мнению, олицетворяет страну

25.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россияне назвали животное, которое, по их мнению, олицетворяет страну

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, чтобы выяснить, какое животное, по мнению россиян, лучше всего олицетворяет страну, рассказывает РИА «Новости».

По результатам опроса, главным символом России можно считать бурого медведя, за него свой голос отдали 62% опрошенных.

Национальным символом также может служить амурский, или уссурийский, тигр, набравший 11% голосов респондентов.

Орла или двуглавого орла назвали 9% россиян, собаку – 7%. В список возможных символов Российской Федерации, по мнению опрошенных, также попали волк, лев, кошка, лошадь, лось, олень и рысь.

Фото: zveri.guru

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, чтобы выяснить, какое животное, по мнению россиян, лучше всего олицетворяет...
 
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