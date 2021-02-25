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«Беларусьфильм» получил серебряную кнопку YouTube
Источник материала: ОНТ
Видеохостинг YouTube вручил «Беларусьфильму» серебряную кнопку,
Серебряная кнопка – награда, которую получают владельцы YouTube-каналов, набравших более 100 тысяч подписчиков.
На YouTube-канале «Киностудия Беларусьфильм» уже 407 000 подписчиков и более 134 677 000 просмотров.
Основной контент канала Национальной киностудии – анимационные ленты и фильмы собственного производства, записи встреч с известными белорусами, чья работа связана с киноиндустрией. В отдельном плейлисте можно найти кинокартины с аудиодескрипцией.
Фото: facebook.com/Belarusfilm
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Видеохостинг YouTube вручил «Беларусьфильму» серебряную кнопку, сообщают в пресс-службе киностудии. Серебряная кнопка – награда, которую получают владельцы...
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