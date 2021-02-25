«Беларусьфильм» получил серебряную кнопку YouTube

Источник материала: ОНТ

Видеохостинг YouTube вручил «Беларусьфильму» серебряную кнопку, сообщают в пресс-службе киностудии.

Серебряная кнопка – награда, которую получают владельцы YouTube-каналов, набравших более 100 тысяч подписчиков.

На YouTube-канале «Киностудия Беларусьфильм» уже 407 000 подписчиков и более 134 677 000 просмотров.

Основной контент канала Национальной киностудии – анимационные ленты и фильмы собственного производства, записи встреч с известными белорусами, чья работа связана с киноиндустрией. В отдельном плейлисте можно найти кинокартины с аудиодескрипцией.

Фото: facebook.com/Belarusfilm

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