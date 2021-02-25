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«Мешков Брест» не сыграет перенесенный матч с «Порту» в гандбольной Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» не сыграет перенесенный матч против «Порту» в Лиге чемпионов.
Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся поединков группового этапа. Встреча 13 тура с командой «Мешков Брест», которая была запланирована на 24 февраля, а затем перенесена на неопределенный срок, также не состоится. Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже. Решение об отмене матчей «Порту» принято из-за ситуации с 32-летним голкипером Алфреду Кинтаной, который перенес остановку сердца во время тренировки.
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» не сыграет перенесенный матч против «Порту» в Лиге чемпионов. Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся поединков...
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