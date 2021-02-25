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Facebook и Instagram заблокировали учётные записи, связанные с военными Мьянмы

25.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Facebook и Instagram заблокировали учётные записи, связанные с военными Мьянмы

Компания Facebook заблокировала в принадлежащих ей социальных сетях все учётные записи, связанные с военными Мьянмы, информирует агентство «ТАСС».  

В заявлении, опубликованном на сайте компании, отмечено, что военные данной страны ранее нарушали запрет Facebook и Instagram, на призывы к насилию, из-за чего было заблокировано некоторое количество аккаунтов.  

Также сообщается, что принятые корпорацией меры по блокировке учётных записей, касаются государственных учреждений и СМИ, которые находятся под контролем армии Мьянмы.  

Кроме того, Facebook откажется от размещения рекламных сообщений коммерческих структур и компаний, связанных с военными этой страны. Данные о наличии подобных связей будут запрошены в ООН.

Введённые ограничения не коснутся ведомств и учреждений области здравоохранения и образования Мьянмы.

Фото: habr.com 

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Компания Facebook заблокировала в принадлежащих ей социальных сетях все учётные записи, связанные с военными Мьянмы, информирует агентство «ТАСС».   В заявлении,...
 
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