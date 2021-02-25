Facebook и Instagram заблокировали учётные записи, связанные с военными Мьянмы

Источник материала: ОНТ

Компания Facebook заблокировала в принадлежащих ей социальных сетях все учётные записи, связанные с военными Мьянмы, информирует агентство «ТАСС».

В заявлении, опубликованном на сайте компании, отмечено, что военные данной страны ранее нарушали запрет Facebook и Instagram, на призывы к насилию, из-за чего было заблокировано некоторое количество аккаунтов.

Также сообщается, что принятые корпорацией меры по блокировке учётных записей, касаются государственных учреждений и СМИ, которые находятся под контролем армии Мьянмы.

Кроме того, Facebook откажется от размещения рекламных сообщений коммерческих структур и компаний, связанных с военными этой страны. Данные о наличии подобных связей будут запрошены в ООН.

Введённые ограничения не коснутся ведомств и учреждений области здравоохранения и образования Мьянмы.

Фото: habr.com

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