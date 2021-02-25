Белорусам предложили выбрать дату нового государственного праздника

Источник материала: ОНТ

Голосование о выборе даты Дня народного единства запустили на сайте Всебелорусского народного собрания – vsebel.by.





Выбирать предлагается из двух дат. Обе связаны с Рижским мирным договором, который фактически разделил страну на две части. Первый вариант – 17 сентября, когда в 1939 году начался поход Красной армии в Западную Беларусь, это стало началом воссоединения. Второй вариант – 14 ноября, когда этот процесс завершился: в этот день Верховный Совет БССР принял решение о присоединении к республике Западной Беларуси. При назначении даты нового государственного праздника, будет учтён каждый голос.

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