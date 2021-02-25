Мощное северное сияние в небе над Гренландией попало на видео

Источник материала: ОНТ

Яркие кадры из Гренландии. Небо над ледяным островом окрасилось в изумрудные цвета – мощное северное сияние смотрится весьма эффектно!

Огни, то ускоряясь, то замедляясь, проносятся по тёмно-синему небосклону и принимают причудливые формы. Эти мерцающие волны – одна из главных достопримечательностей Гренландии. Из-за него на остров мечтают попасть охотники за красивыми кадрами со всего света.

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