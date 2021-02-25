ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генштаб Армении потребовал отставки правительства Пашиняна

25.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Генштаб Армении потребовал отставки правительства Пашиняна

Продолжаем следить за событиями в Армении. В Ереване становится жарко. На улицы вышли сторонники действующей власти и оппозиции после того, как Генштаб Армении потребовал отставки премьера и правительства.


Никол Пашинян в ответ назвал это попыткой военного переворота. На улицах огромное количество людей: причем с обеих сторон. В какой-то момент в толпе появился и сам премьер с мегафоном в руках. К улице ему не привыкать – Пашинян сам пришёл к власти на волне протестов. Но в этот раз рупору власти ответили в грубой и ультимативной форме – его просят освободить пост. Попытки спровоцировать конфликт происходят прямо перед объективами.

В эти минуты в Ереване буквально рядом митинги противников и сторонников премьера. Когда стороны с разными позициями пересекаются, ситуация обостряется. Иногда от столкновений противников сдерживает лишь железное ограждение. Здесь сдерживающих факторов не оказалось.

Конфликт разгорелся после увольнения руководства Генштаба – начальника и его первого замначальника. Тиран Хачатрян раскритиковал выводы премьера о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Его тут же отправили в отставку. Оник Гаспарян вступился за подчинённого и сам лишился должности (хотя, по некоторым данным, его отставку ещё не приняли). Солидарность с опальными генералами высказали 40 высокопоставленных военных, заявив, что «Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для народа ситуации». Наряду с увольнениями в армейских верхах Никол Пашинян анонсировал масштабную реформу вооружённых сил.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем следить за событиями в Армении. В Ереване становится жарко. На улицы вышли сторонники действующей власти и оппозиции после того, как Генштаб Армении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by