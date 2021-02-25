Генштаб Армении потребовал отставки правительства Пашиняна

Источник материала: ОНТ

Продолжаем следить за событиями в Армении. В Ереване становится жарко. На улицы вышли сторонники действующей власти и оппозиции после того, как Генштаб Армении потребовал отставки премьера и правительства.





Никол Пашинян в ответ назвал это попыткой военного переворота. На улицах огромное количество людей: причем с обеих сторон. В какой-то момент в толпе появился и сам премьер с мегафоном в руках. К улице ему не привыкать – Пашинян сам пришёл к власти на волне протестов. Но в этот раз рупору власти ответили в грубой и ультимативной форме – его просят освободить пост. Попытки спровоцировать конфликт происходят прямо перед объективами.

В эти минуты в Ереване буквально рядом митинги противников и сторонников премьера. Когда стороны с разными позициями пересекаются, ситуация обостряется. Иногда от столкновений противников сдерживает лишь железное ограждение. Здесь сдерживающих факторов не оказалось.

Конфликт разгорелся после увольнения руководства Генштаба – начальника и его первого замначальника. Тиран Хачатрян раскритиковал выводы премьера о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Его тут же отправили в отставку. Оник Гаспарян вступился за подчинённого и сам лишился должности (хотя, по некоторым данным, его отставку ещё не приняли). Солидарность с опальными генералами высказали 40 высокопоставленных военных, заявив, что «Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для народа ситуации». Наряду с увольнениями в армейских верхах Никол Пашинян анонсировал масштабную реформу вооружённых сил.

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