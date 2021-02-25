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А будет ли кому давать? Газпромбанк выделил беларуской дочке 60 млн евро на малый и средний бизнес

25.02.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Газпромбанк открывает долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро в пользу Белгазпромбанка.

Средства будут направлены на финансовую поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси.

Новая кредитная линия от одного из основных акционеров расширяет возможности Белгазпромбанка по финансированию малого и среднего бизнеса и позволит оказывать кредитную поддержку на привлекательных условиях, сообщили в пресс-службе банка.

Деньги можно получить на проекты, связанные с приобретением, созданием, расширением, реконструкцией, ремонтом основных фондов и объектов недвижимости, а также на пополнение оборотного капитала. 

Представители Белгазпромбанка подчеркивают, что разветвленная региональная сеть предоставляет индивидуальным предпринимателям, а также малым и средним предприятиям доступ к финансовой поддержке банка в любой точке страны.
 
 
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Газпромбанк открывает долгосрочную кредитную линию на 60 млн евро в пользу Белгазпромбанка.
 
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