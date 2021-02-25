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Беларусь в фокусе: режим верит в "штаб революции" и стремится предотвратить протестную весну

25.02.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим ужесточает репрессивные практики с целью предотвратить рост протестной активности. При этом власти действуют в собственной системе координат, в которой нет места субъектности граждан.

На прошлой неделе сотрудники МВД провели порядка 90 обысков у активистов и в офисах правозащитных структур и профсоюза РЭП, а также у журналистов независимых СМИ во всех областных центрах Беларуси. 

Причина: якобы наличие информации об участии данных структур в организации и финансировании протестного движения.

«Очевидно, что режим стремится пресечь рост протестной активности предстоящей весной, — отмечают эксперты «Беларусь в фокусе».

По их оценке, протесты воспринимаются официальным Минском как большая опасность, чем возможные издержки от западных санкций в случае продолжения репрессивных практик.

"Одновременно режим по-прежнему отрицает внутреннюю природу народных выступлений в Беларуси, придерживаясь той позиции, что граждане, не обладая политической субъектностью, не способны самостоятельно артикулировать свои политические требования и предпринимать действия по их отстаиванию, — подчеркивается в обзоре. — Белорусская верхушка в данном случае остается верна ленинским заветам о том, что у каждой революции должен быть руководящий штаб. 

Жесткость судебных решений выступает инструментом запугивания общества. А давление на неправительственные структуры и правозащитное движение – попытка уничтожить революционную организацию, которой по факту нет, но в наличие которой режим верит или хочет заставить верить"
 
 
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Режим ужесточает репрессивные практики с целью предотвратить рост протестной активности. При этом власти действуют в собственной системе координат, в которой нет...
 
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