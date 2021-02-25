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Кочетков: люди устали от того, что происходит на Украине

25.02.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Наступление Владимира Зеленского на остаточную свободу прессы, неспособность выполнять Минские соглашения приводят к тому, что у украинцев улетучиваются последние надежды, а украинские государственные институты начинают попросту испаряться, считает гость программы "Горизонт событий", президент фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков. 

© Sputnik / Стрингер
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"Ничего не изменилось в состоянии украинского государства в лучшую сторону, надеялись на приход Зеленского, какой-то новой силы... Но силы никакой за ним не было и нет, своих избирателей он обманул, причем страшно обманул. На фоне нынешнего развала возможен временный приход в украинскую власть "черных" в их собственном представлении сил", ― рассуждает эксперт.

Программу Горизонт событий с участием президента фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Украинцы думали, что Зеленский остановит войну на востоке страны, но ошиблись ― мнение политического эксперта и писателя Алексея Кочеткова.
 
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