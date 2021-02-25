В Москве нашли тело 20-летней писательницы Аделины Шелдон. Есть версия, что девушка умерла от голода

Источник материала: Tut.by

Начинающую писательницу Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире, которую она арендовала в Москве. Признаков насильственной смерти нет: по данным медицинской экспертизы, девушка скончалась от голода. Дело не в отсутствии денег (хотя и это имело место), а в диете, которой в последнее время придерживалась девушка, — сообщает «Московский Комсомолец» .

Первым забил тревогу мужчина, у которого снимала квартиру Аделина. Дело в том, что девушка в очередной раз не смогла вовремя заплатить за жилье, а на сообщения хозяина не отвечала. Арендодатель забеспокоился, так как, несмотря на денежные проблемы девушки, вопросов к ее поведению у него не было:

— Аделина была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали.

Мы не раз с ней дискутировали на тему истории XVIII–XIX веков. И, надо отдать должное, ее познания впечатляли. Мы с женой не приставали к ней с расспросами, поэтому про личную жизнь особо не знаем. Только то, что она рассказывала сама.

Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой. О работе своей тоже мало говорила, вскользь упоминала, что книги пишет, все про какие-то проекты твердила.

С работой всё было плохо. За жилье она некоторое время не платила, но мы и не требовали. Не выгонять же ее на улицу.

Известно, что Аделина начала писать в 12 лет, а с 15 стала студенткой Эдинбургского университета по специальности «бизнес и экономика». Успела выпустить книгу «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII–XVIII веков. Увлекалась конным спортом, выездкой и конкуром. Занималась танцами, классической хореографией и бальными, игрой на фортепиано.

Аделина, увлеченная ЗОЖем, заявляла, что стремится к идеалу во всем — как в своих произведениях, так и во внешнем виде. Из ее личного дневника ясно, что в погоне за этим идеалом она увлеклась сухим голоданием.



Фото: vk.com/adelinesheldon

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, на слова которой ссылается lenta.ru , объяснила, чем опасна такая диета, особенно если она назначается самостоятельно, без контроля врачей.

— При «сухой диете», когда человек отказывается от воды и еды на определенный срок, организм более интенсивно расходует жиры, чем при обычном голодании, — пояснила Нурия. — При этом и обезвоживание наступает достаточно быстро — в совокупности это легко может привести к летальному исходу.

Дианова подчеркнула, что сухое голодание противопоказано при мочекаменной болезни, камнях в желчном пузыре, а также при любых заболеваниях, связанных со свертываемостью крови и нарушением сердечного ритма. Чтобы такое голодание было безопасно для организма, здоровье человека должно быть идеальным, подытожила врач.