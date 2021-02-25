Белорусские СМИ расширят работу в интернете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современные белорусские СМИ должны быть активнее в интернете. Об этом заявил министр информации страны на заседании коллегии. А для улучшения работы региональной прессы, предлагается издания объединять в холдинги, передает телеканал «МИР 24».

«Мы должны группировать в единый кулак, в регионах печатные СМИ. Это нам позволит оптимизировать затраты, позволит развязать в некоторой степени руки журналистам. Диктату учредителя он существует, работая на определенной территории, есть некоторое притеснение. Мы считаем, что нужно дать возможность региональным СМИ быть более свободными», – сказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий.

На коллегии министерства информации специалисты ежегодно подводят итоги работы СМИ, а также обсуждают перспективы и актуальные проблемы. Измениться должны также печатные издания. В Беларуси их видят не новостными, а аналитическими.