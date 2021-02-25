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Белорусские СМИ расширят работу в интернете
25.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Современные белорусские СМИ должны быть активнее в интернете. Об этом заявил министр информации страны на заседании коллегии. А для улучшения работы региональной прессы, предлагается издания объединять в холдинги, передает телеканал «МИР 24».
На коллегии министерства информации специалисты ежегодно подводят итоги работы СМИ, а также обсуждают перспективы и актуальные проблемы. Измениться должны также печатные издания. В Беларуси их видят не новостными, а аналитическими.
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На коллегии министерства информации специалисты ежегодно подводят итоги работы СМИ, а также обсуждают перспективы и актуальные проблемы.
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