ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси появились новые политзаключенные

25.02.2021 17:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси появились новые политзаключенные. Правозащитное сообщество признало ими Марию Сафонову и Андрея Сысуна.

Сафонова в прошлом году была осуждена в Минске на 2 месяца ареста за "осквернение сооружений и порчу имущества" (ст. 341 УК) — наносила на тротуары, урны, столбы краской надписи "Жыве Беларусь" и изображения бело-красно-белого флага. Сысун был осужден в Вилейке на 3 месяца ареста по той же статье — наносил на тротуары, электрические щитки, двери подъезда надписи "Жыве Беларусь!", "Лука сыходзіць!" и "3%".

Правозащитники считают, что содержание нанесенных надписей не может быть квалифицировано как осквернение сооружений надписями циничного содержания и, соответственно, квалифицировано по статье 341. Они признали лишение свободы Марии Сафоновой и Андрея Сысуна "политически мотивированным" и требуют их освобождения, прекращения уголовного преследования.

В Беларуси уже 251 политзаключенный.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси появились новые политзаключенные. Правозащитное сообщество признало ими Марию Сафонову и Андрея Сысуна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд отправил в колонию Наталью Раентову, укусившую ОМОНовца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by