Коты Эрмитажа получат €3 тыс. наследства от французского мецената

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Коты санкт-петербургского музея Эрмитаж получат три тысячи евро, завещанные им меценатом из Франции, сообщила представитель музея Мария Халтунен.

В декабре директор учреждения Михаил Пиотровский рассказал о французе, который упомянул животных музея в своем завещании и оставил им немного денег. По его словам, средства планируется пустить на ремонт подвалов, где живут коты.

"Сейчас завершается этап получения наследства. Думаю, к концу весны уже точно деньги будут получены", – сказала журналистам Халтунен.

Она также уточнила, что для получения наследства надо во Франции уплатить необходимые налоги и возместить стоимость нотариальных услуг.

К настоящему времени решение об использовании средств не принято, но в Эрмитаже по-прежнему склоняются к тому, чтобы улучшить условия жизни котов, которых сейчас в музее около полусотни.

Эрмитажные коты живут в Зимнем дворце с начала ХVIII века, указом Екатерины Великой им был придан статус охранников ценных картинных галерей.