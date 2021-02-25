Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев - Sputnik. Круглый стол на тему "Нацистский геноцид: новые документы и материалы" с участием спикеров Ассамблеи народов Евразии и экспертов мультимедийного проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Круглый стол в формате видеомоста объединил участников из России, Латвии, Казахстана и Таджикистана.

Ключевой темой обсуждения стала презентация международного проекта Ассамблеи "Бессмертная память", задача которого – выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях нацистов против граждан СССР из иностранных архивов. В проект также войдут материалы, обнародованные по завершении Нюрнбергского трибунала, который первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в своем выступлении отметил: "К сохранению исторической памяти всё более активно подключается общественность – российская и мировая. Работа Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" по сохранению исторически ценностного наследия Великой Отечественной и Второй мировой войн одновременно отвечает интересам России и всех стран – победителей и союзников.

Востребованность такой общественной структуры становится еще более очевидной, если учесть беспрецедентную антироссийскую пропагандистскую кампанию, развязанную в последние годы. По всему миру стало намного сложнее организовывать и проводить мероприятия, связанные с памятованием даже таких однозначных по своему идеологическому содержанию событий, как разгром фашизма Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции.

Важнейшей задачей Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" является создание общего электронного банка документов о нацистских преступлениях, а также создание единой картотеки нацистов и их пособников, совершивших преступления против мира и человечности. Эта достойная научно-организационная задача выпадает на долю нашего поколения. Ее выполнение будет способствовать восстановлению исторической справедливости и станет надежной преградой тем, кто пытается переписать историю, реабилитировать нацизм и очернить великую победу советского народа и всех стран и народов – победителей нацизма".

© Sputnik / Владимир Трефилов В ходе круглого стола был также представлен трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира"

В ходе круглого стола был также представлен трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" (http://nuremberg.media), стартовавший в год 75-летия главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media и в соцсетях проекта ежедневно публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, на русском, немецком, французском и английском языках.

Своим читателям в течение года проект представляет уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала.

"Вопрос о документах, раскрывающих преступления нацизма – один из ключевых для проекта. Мы проводим много времени в архивах, работаем с опубликованными материалами – фото, видео, звук, машинопись. В центре наших публикаций всегда документ. Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой. Поэтому мы с огромным вниманием относимся к этой важнейшей работе по поиску и оцифровке документов, связанных с преступлениями против мирного населения СССР – этот пласт исторической памяти еще предстоит изучить", – отметила в ходе круглого стола руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова.

В ходе круглого стола была достигнута договоренность о публикации избранных материалов проекта "Бессмертная память" по факту преступлений нацистов против граждан СССР на портале nuremberg.media.