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«200 дней протестов — памятник достоинству народа»

25.02.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

200 дней белорусских протестов — это юбилей, который «не назовешь праздником, но является памятником достоинству народа», написал бывший посол Литвы в Минске (июль—декабрь 2012 года) и бывший министр иностранных дел страны (декабрь 2012-го — декабрь 2020-го) Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».

«200 дней протестов — памятник достоинству народа»

«Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу. И это каждый день разрушает иллюзии уходящих «лидеров», — считает бывший глава литовской дипломатии.

Ранее Линкявичюс прокомментировал нападки Александра Лукашенко на Запад, прозвучавшие на VI Всебелорусском народном собрании: «Уходящий лидер подбадривает себя и объявляет, что он выиграл «инспирированный Западом блицкриг». Ему трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение, люди борются 6 месяцев и не собираются останавливаться, пока не станут свободными. Это их страна!»

Акции протеста в Беларуси проходят ежедневно в разных форматах с 9 августа 2020 года. Граждане выступают против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих. По данным правозащитников, административному аресту подверглось более 30 тыс. человек, более 800 проходят по уголовным делам. Правозащитники признали политзаключенными около 250 человек. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил 24 февраля, что его ведомство возбудило около 2.300 дел «экстремистской направленности».

 
Теги: Минск
 
 
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200 дней белорусских протестов — это юбилей, который «не назовешь праздником, но является памятником достоинству народа», написал бывший посол Литвы в Минске...
 
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