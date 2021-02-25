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Как сейчас работает World Class на проспекте Дзержинского

25.02.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы привыкли к долгостроям (эдакая белорусская выученная беспомощность): повлиять на сроки строительства невозможно, будь ты дольщик, заплативший полную стоимость жилья, или обычный горожанин, в окнах которого маячит бетонный скелет ТЦ. Поэтому любой проект, уложившийся в первоначально озвученные сроки, сам по себе новость: бывает же такое. Вдвойне приятно, если новое здание еще и полезное: школа, детский сад, поликлиника (это о «социалочке»), физкультурно-оздоровительный центр или медицинская лаборатория (это о коммерческой составляющей жизни города). В начале декабря прошлого года мы побывали в новом фитнес-клубе World Class на проспекте Дзержинского, который вырос на пятачке возле банка менее чем за полтора года. Тогда центр был готов не полностью, но, как водится, все изменилось.

Как сейчас работает World Class на проспекте Дзержинского

За прошедшее с минувшей встречи время физкультурно-оздоровительный центр начал дышать полной грудью: до краев заполнена чаша бассейна, заняли свои места тренажеры, расставлено по местам оборудование для косметологических процедур. Тестовый период позади, официальное открытие состоялось, и уже есть о чем рассказать. Так прижился ли на белорусской земле формат фитнес-клуба, войти в который па разовому билету нельзя?






— Где-то за месяц до открытия World Class в Минске мы начали продавать безлимитные карты на все зоны (кроме VIP-раздевалки и некоторых видов групповых занятий) на год по цене всего 1500 рублей (или 125 рублей в месяц, если разделить общую сумму на количество месяцев). Это было действительно хорошее предложение, которое довольно быстро закончилось — все абонементы раскупили,  рассказывает генеральный директор компании Александр Волчков. — Сейчас, понятно, цены совсем другие — аналогичная карта на 12 месяцев стоит 2400 рублей и также пользуется спросом. Люди видят, что мы работаем, узнают от друзей и коллег, какой сервис мы предоставляем, и готовы платить деньги за возможность тренироваться эффективно и без вреда для здоровья.

В целом мы довольны тем, как складывается ситуация. А люди, в свою очередь, довольны тем качеством услуг, которые мы предоставляем: стоимость полностью оправдана и клиенты понимают, что они получают то, что и было обещано. 

Как сейчас работает World Class на проспекте Дзержинского
Как сейчас работает World Class на проспекте Дзержинского
Как сейчас работает World Class на проспекте Дзержинского

Александр Волчков отмечает, что в своем ЗОЖ-стремлении белорусы ничем не отличаются от остального мира: что популярно на планете, то находит отклик и в сердечках наших соотечественников. Поэтому такие направления, как функциональный тренинг, единоборства, софт-фитнес (щадящие нагрузки) и пилатес, востребованы больше всего. Классический бодибилдинг тоже в тренде, но начинает немного сдавать позиции.







— Кстати, большого перекоса в гендерном плане у нас нет: примерно 55% на 45% в пользу мужчин. А вот на бьюти-процедуры, понятно, ходит больше женщин: парикмахерские услуги, маникюр и т. д. — все это очень востребовано у посетительниц. Ожидаемо высокий спрос на ручной массаж и аппарат «Эндосфера»: активные тренировки, направленные на коррекцию тела, будут еще более эффективными, если их доработать руками профессионала или с помощью специального оборудования, — объясняет специалист.






По наблюдениям сотрудников физкультурно-оздоровительного центра, самый загруженный период — понедельник и среда после 18 часов. Зато в пятницу — штиль. Чтобы переманить людей из ночных клубов в фитнес, в World Class пригласили модного ди-джея, который как раз по пятницам играет сеты — тренируйся, танцуй, наслаждайся.







— Что меня лично порадовало, так это интерес белорусов к программам для детей. Особенно востребовано плавание — причем как для совсем маленьких, так и для подростков. Мы продолжаем открывать новые секции, например со следующей недели запустим занятия по английскому языку. Также прорабатываем вопрос детских клубных карт, активных в период с сентября до июня, чтобы летом родители могли со спокойной душой отправить детей отдыхать и не переживать, что абонемент сгорает, — говорит Александр.






Понимая, что клубная карта на год — это не всем удобно, в физкультурно-оздоровительном центре разработали еще два варианта программ: на полгода за 1700 рублей и на три месяца за 950 рублей.


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Теги: Новости, Минск
 
 
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Мы привыкли к долгостроям (эдакая белорусская выученная беспомощность): повлиять на сроки строительства невозможно, будь ты дольщик, заплативший полную стоимость...
 
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