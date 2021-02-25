Как сейчас работает World Class на проспекте Дзержинского

Источник материала: Onliner

Мы привыкли к долгостроям (эдакая белорусская выученная беспомощность): повлиять на сроки строительства невозможно, будь ты дольщик, заплативший полную стоимость жилья, или обычный горожанин, в окнах которого маячит бетонный скелет ТЦ. Поэтому любой проект, уложившийся в первоначально озвученные сроки, сам по себе новость: бывает же такое. Вдвойне приятно, если новое здание еще и полезное: школа, детский сад, поликлиника (это о «социалочке»), физкультурно-оздоровительный центр или медицинская лаборатория (это о коммерческой составляющей жизни города). В начале декабря прошлого года мы побывали в новом фитнес-клубе World Class на проспекте Дзержинского, который вырос на пятачке возле банка менее чем за полтора года. Тогда центр был готов не полностью, но, как водится, все изменилось.





За прошедшее с минувшей встречи время физкультурно-оздоровительный центр начал дышать полной грудью: до краев заполнена чаша бассейна, заняли свои места тренажеры, расставлено по местам оборудование для косметологических процедур. Тестовый период позади, официальное открытие состоялось, и уже есть о чем рассказать. Так прижился ли на белорусской земле формат фитнес-клуба, войти в который па разовому билету нельзя?













— Где-то за месяц до открытия World Class в Минске мы начали продавать безлимитные карты на все зоны (кроме VIP-раздевалки и некоторых видов групповых занятий) на год по цене всего 1500 рублей (или 125 рублей в месяц, если разделить общую сумму на количество месяцев). Это было действительно хорошее предложение, которое довольно быстро закончилось — все абонементы раскупили, — рассказывает генеральный директор компании Александр Волчков. — Сейчас, понятно, цены совсем другие — аналогичная карта на 12 месяцев стоит 2400 рублей и также пользуется спросом. Люди видят, что мы работаем, узнают от друзей и коллег, какой сервис мы предоставляем, и готовы платить деньги за возможность тренироваться эффективно и без вреда для здоровья.

В целом мы довольны тем, как складывается ситуация. А люди, в свою очередь, довольны тем качеством услуг, которые мы предоставляем: стоимость полностью оправдана и клиенты понимают, что они получают то, что и было обещано.













Александр Волчков отмечает, что в своем ЗОЖ-стремлении белорусы ничем не отличаются от остального мира: что популярно на планете, то находит отклик и в сердечках наших соотечественников. Поэтому такие направления, как функциональный тренинг, единоборства, софт-фитнес (щадящие нагрузки) и пилатес, востребованы больше всего. Классический бодибилдинг тоже в тренде, но начинает немного сдавать позиции.















— Кстати, большого перекоса в гендерном плане у нас нет: примерно 55% на 45% в пользу мужчин. А вот на бьюти-процедуры, понятно, ходит больше женщин: парикмахерские услуги, маникюр и т. д. — все это очень востребовано у посетительниц. Ожидаемо высокий спрос на ручной массаж и аппарат «Эндосфера»: активные тренировки, направленные на коррекцию тела, будут еще более эффективными, если их доработать руками профессионала или с помощью специального оборудования, — объясняет специалист.













По наблюдениям сотрудников физкультурно-оздоровительного центра, самый загруженный период — понедельник и среда после 18 часов. Зато в пятницу — штиль. Чтобы переманить людей из ночных клубов в фитнес, в World Class пригласили модного ди-джея, который как раз по пятницам играет сеты — тренируйся, танцуй, наслаждайся.















— Что меня лично порадовало, так это интерес белорусов к программам для детей. Особенно востребовано плавание — причем как для совсем маленьких, так и для подростков. Мы продолжаем открывать новые секции, например со следующей недели запустим занятия по английскому языку. Также прорабатываем вопрос детских клубных карт, активных в период с сентября до июня, чтобы летом родители могли со спокойной душой отправить детей отдыхать и не переживать, что абонемент сгорает, — говорит Александр.













Понимая, что клубная карта на год — это не всем удобно, в физкультурно-оздоровительном центре разработали еще два варианта программ: на полгода за 1700 рублей и на три месяца за 950 рублей.