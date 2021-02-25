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В Мозыре трое мужчин изнасиловали школьницу

25.02.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Днем 20 февраля на встречу с друзьями в Мозырь из другого города приехала школьница. В компании ее сверстников оказались и незнакомые взрослые парни. Все вместе они отправились в магазин, а затем на квартиру. Как сообщает МВД, девочку напоили, она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было, на кухне оставались трое мужчин.

Они изнасиловали девочку и отправили ее домой на такси. О произошедшем та рассказала матери, она позвонила в милицию.

Оперативники задержали причастных к преступлению. Ими оказались двое 25-летних и один 26-летний жители Мозыря.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.

 
 
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Днем 20 февраля на встречу с друзьями в Мозырь из другого города приехала школьница. В компании ее сверстников оказались и незнакомые взрослые парни. Все вместе они...
 
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