На Qualcomm подали в суд за патентные сборы: они привели к дорогим смартфонам

Источник материала: Onliner

Ведущая ассоциация потребителей из Великобритании Which? подала в суд на корпорацию Qualcomm, требуя с нее $683 миллиона. Эти деньги, по версии истца, должны быть выплачены покупателям некоторых смартфонов Samsung и Apple. Подробности сообщает издание BBC.

По версии ассоциации, Qualcomm воспользовался своим положением и завысил сборы за использование патентов для Samsung и Apple. Таким образом, последние две корпорации были вынуждены поднять стоимость своих продуктов, а в конечном итоге заплатили за это все обычные пользователи. Which? посчитала, что владельцы смартфонов под брендами Apple либо Samsung, купленных с 1 октября 2015 года, должны получить $24—42 в зависимости от конкретной модели устройства.

Qualcomm не признает обвинения и заявляет, что претензии безосновательны.