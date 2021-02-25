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В Украине запретили более 400 сайтов

25.02.2021 17:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Украине запретили более 400 сайтов
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash
Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, опубликовала список из 426 сайтов, которые подлежат немедленной блокировке местными интернет-провайдерами. Об этом сообщает Meduza.

Это обосновывается определением Голосеевского районного суда Киева, потребовавшего в рамках рассмотрения дела о мошенничестве «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей при использовании веб-ресурсов».

В список попали ряд известных украинских и российских сайтов, в том числе:

блог-платформа «Живой журнал» (livejournal.com)

информагентство РБК (rbc.ru)

финансовый супермаркет «Банки.ру» (banki.ru)

издание «Аргументы недели» (argumenti.ru)

сервис статистики телеграм-каналов tgstat.ru

подраздел сервиса хостинга и веб-разработки GitHub (gist.github.com)

сайт compromat.ru.

Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.

Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня вынесения, говорится в сообщении.
 
 
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