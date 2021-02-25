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В Украине запретили более 400 сайтов
Источник материала: UDF
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash
Это обосновывается определением Голосеевского районного суда Киева, потребовавшего в рамках рассмотрения дела о мошенничестве «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей при использовании веб-ресурсов».
В список попали ряд известных украинских и российских сайтов, в том числе:
блог-платформа «Живой журнал» (livejournal.com)
информагентство РБК (rbc.ru)
финансовый супермаркет «Банки.ру» (banki.ru)
издание «Аргументы недели» (argumenti.ru)
сервис статистики телеграм-каналов tgstat.ru
подраздел сервиса хостинга и веб-разработки GitHub (gist.github.com)
сайт compromat.ru.
Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.
Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня вынесения, говорится в сообщении.
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