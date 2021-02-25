Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Meduza

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украине запретили более 400 сайтов В список попали ряд известных украинских и российских сайтов.

Это обосновывается определением Голосеевского районного суда Киева, потребовавшего в рамках рассмотрения дела о мошенничестве «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей при использовании веб-ресурсов».В список попали ряд известных украинских и российских сайтов, в том числе:блог-платформа «Живой журнал» (livejournal.com)информагентство РБК (rbc.ru)финансовый супермаркет «Банки.ру» (banki.ru)издание «Аргументы недели» (argumenti.ru)сервис статистики телеграм-каналов tgstat.ruподраздел сервиса хостинга и веб-разработки GitHub (gist.github.com)сайт compromat.ru.Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.Постановление о наложении ареста может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня вынесения, говорится в сообщении.