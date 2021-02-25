Источник материала: Хартия'97

Дочь Геннадия Шутова о приговоре суда: Это полный бред 25.02.2021, 17:32

Фото: Белсат

Обвинили ни в чем не повинного, уже мертвого человека.

25 февраля убитого Геннадия Шутова суд Брестской области признал виновным в сопротивлении силовикам «без назначения наказания». Свидетеля убийства Александра Кордюкова посадили на 10 лет в колонию усиленного режима.

Дочь убитого Геннадия Шутова Анастасия Баранчук сама защищала в суде своего отца-покойного и оказалась разочарованной таким результатом суда.

— В суде обвинение не доказано, обвинили ни в чем не повинного, уже мертвого человека. Я не ожидала услышать такой приговор и не ожидала, что десять лет дадут Кордюкову, так как по факту ничего нет. В любом случае мы будем обжаловать, и ждать дальше, – рассказала «Белсату» Анастасия Баранчук.

Дочь Шутова с родственниками вела свое расследование гибели отца. Она говорит, что многие моменты в суде не были учтены, а сам процесс шел так, как было выгодно стороне обвинения.

— Есть многие моменты, которых не было на суде, не было многих свидетелей. Было пять человек, которые в момент убийства стояла возле парапета – вызвали только одного. Были люди, которые проходили мимо, их тоже не позвали –они [обвинение] позвали тех, кто был нужен им. Я думала, что оправдают, так как доказательств никаких нет – ни нападения, ни покушения, тем более на убийство, – это полный бред. Гаврилов и Голицын сильно путались в словах. Например, Голицын говорил, что кровь отца на его джинсах оказалась, потому что он грузил его в скорую, но есть видео, на котором видно, что он вообще не помогал. И таких моментов много, – говорит Анастасия Баранчук.

Правозащитник Роман Кисляк вообще не заметил в этом процессе правосудия, с его точки зрения, это был только ритуал.

— Я вижу, что это было не правосудие, а расправа со стороны государственной репрессивной машиной. Суд не был независимым от исполнительной власти, фактически у нас нет правосудия: можно выполнять процедуры, но, самое главное, в этом процессе не было независимого суда, который может работать без давления власти. Очевидно, что в данном деле мы стали свидетелями того, что в Бресте проводилась полицейская военная операция по нейтрализации протестующих. Для этого были привлечены войска Сил специальных операций, которые не имели навыков взаимодействия с протестующими, с собой у них были пистолеты Макарова – это привело к тому, что Геннадий Шутов был застрелен, – говорит Роман Кисляк.

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