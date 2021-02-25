|
Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну
Источник материала: Хартия'97
Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну
Они призывают действующие власти уйти мирно.
Часть высокопоставленных офицеров армянской полиции поддержала требование Генштаба ВС республики об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.
Как передает
Теперь они призывают действующие власти "мирно, без потрясений уйти".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они призывают действующие власти уйти мирно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)