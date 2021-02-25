Источник материала: Хартия'97

Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну 2 25.02.2021, 17:23

Они призывают действующие власти уйти мирно.

Часть высокопоставленных офицеров армянской полиции поддержала требование Генштаба ВС республики об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.

Как передает News.am , они выражают "поддержку командному составу армии". По их мнению, заявление продиктовано обеспокоенностью судьбой Родины. В итоге они призвали сотрудников полиции "не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа".

Теперь они призывают действующие власти "мирно, без потрясений уйти".

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