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В Украине заблокируют более 400 сайтов: в список попали российское РБК и ЖЖ»
Источник материала: Хартия'97
В Украине заблокируют более 400 сайтов: в список попали российское РБК и ЖЖ»
Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.
Украинские провайдеры, выполняя решение суда, заблокируют доступ к 426 интернет-ресурсам. Блокировка коснется «Живого Журнала», российского агентства «РБК», пишет
Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.
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Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.
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