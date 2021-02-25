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В Украине заблокируют более 400 сайтов: в список попали российское РБК и ЖЖ»

25.02.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Украине заблокируют более 400 сайтов: в список попали российское РБК и ЖЖ»

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  • 25.02.2021, 16:54
В Украине заблокируют более 400 сайтов: в список попали российское РБК и ЖЖ»

Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.

Украинские провайдеры, выполняя решение суда, заблокируют доступ к 426 интернет-ресурсам. Блокировка коснется «Живого Журнала», российского агентства «РБК», пишет «Зеркало недели. Украина».

Под блокировку также попали несколько немецких, итальянских и израильских доменов.

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