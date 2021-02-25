Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, как род деятельности связан с употреблением алкоголя 2 25.02.2021, 16:46

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Проведен анализ по 353 профессиям.

Злоупотребление алкоголем и связанные с ним последствия остаются серьезной проблемой общественного здравоохранения, для борьбы с которой необходимо определять факторы, способствующие пьянству. С точки зрения индивидуума алкоголизм повышает риск физического и психического вреда, что может привести к нежелательным последствиям, таким как потеря дохода и увольнение. Алкоголь также связан со снижением производительности, прогулами, пренебрежительным отношением и антисоциальным поведением, то есть приносит проблемы и работодателям, пишет сайт Naked science .

По оценкам специалистов из Великобритании, снижение производительности из-за алкоголя обошлось экономике Соединенного Королевства в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2009-2010 годах и 9,2 миллиарда в 2018-м. Но представители каких профессий более склонны к пьянству? Так, данные финского реестра медицинских услуг недавно показали, что работники ремесленных, строительных отраслей и сфер предоставления услуг подвергались наибольшему риску госпитализации или смерти, главным образом из-за алкоголя.

Цель авторов нового перекрестного исследования заключалась в том, чтобы выяснить, связаны ли определенные профессии со злоупотреблением алкоголем. В нем участвовали 100 817 работников 40-69 лет (46% — женщины, средний возраст — 55 лет), данные о которых взяли из Биобанка Великобритании. Также добровольцы заполнили анкеты, прошли клинические измерения, предоставили биологические образцы (кровь, мочу и слюну) и доступ к своим медкартам. Всего ученые из Ливерпульского университета изучили 353 профессий и оценили, есть ли связь между пьянством и полом, а также то, насколько различия в статусе потребления спиртного можно объяснить родом занятий. Результаты опубликованы в журнале BMC.

Трезвенников в исследование не включили. Всех участников попросили оценить свое потребление алкоголя в неделю или в месяц, а чтобы рассчитать приблизительные объемы выпитого, взяли юниты (один юнит равен 10 миллилитрам этанола). Для женщин чрезмерное увлечение алкоголем определили как более 35 юнитов в неделю (эквивалентно трем с половиной бутылкам вина или 17 пинтам пива слабой крепости), для мужчин — более 50 юнитов (пять бутылок вина или 25 пинт пива слабой крепости). Пороговые значения основаны на данных о том, что употребление алкоголя в таких количествах подвергает людей высокому риску физического и/или психического вреда.

В контрольную группу вошли люди, которые и не воздерживались от спиртного, то есть выпивали более одного юнита в неделю, но и не достигали стадии злоупотребления. К категории сильно пьющих, то есть зависимых, отнесли 17 907 человек, из которых 5154 (28,8%) были женщинами.

По итогу 77 профессий оказались связаны с уровнем употребления алкоголя среди пьющих. В так называемые группы риска ученые включили уборщиков и менеджеров (повышенный 2,81 раза риск). А также рабочих различной специализации из сферы строительства (1,7-2,07), помощников из спортивной отрасли и сферы организации отдыха (2,07), персонал бара (2,06), строителей (1,66) и водителей погрузчиков (1,56) — в общем, представителей специальностей, требующих главным образом физического труда.

Между тем реже всего пили священнослужители (риск повышен в 0,20 раза), физики, геологи и метеорологи (0,40), практикующие врачи (0,40), медсестры (0,82), библиотекари (0,65), преподаватели вузов (0,62), архитекторы (0,52), дизайнеры и разработчики (0,62), а также школьные секретари (0,45).

Что касается гендерных различий, то среди уборщиков и менеджеров ее не выявили. Однако мужчины, занятые в сферах производственной уборки и утилизации мусора, а также автоэлектрики, бармены и штукатуры оказались более склонны к алкоголизму, чем их коллеги-женщины. Также среди представительниц прекрасного пола алкоголизм встречался у работниц складов (2,48), риэлторов (2,24), инструкторов по вождению (2,22) и персонала бара (2,07), а больше всего ему оказались подвержены корпоративные менеджеры и женщины, занимающие руководящие посты в компаниях.

«Выявленные нами различия между мужчинами и женщинами могут указывать на то, как рабочая среда, а также пол и другие сложные факторы влияют на отношение к алкоголю, — отметил глава исследования Эндрю Томпсон. — Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определенных профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность».

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