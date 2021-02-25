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«Что сказали бы гости Великого Гэтсби?» Взгляните на квартиру в Москве а-ля салон 20-х годов
Источник материала: Tut.by
Журнал
Кухня с зеркальными шкафами в этой квартире напоминает бар, в котором во время вечеринок кто-то смешивает коктейли и разливает шампанское, спальня — комнату для приватных бесед, в которой можно обсудить последние приобретения хозяйки квартиры (она интересуется современным искусством).
Работы из ее коллекции нашли себе место в интерьере, одна из них — фотоколлаж с желтыми цветами — стала для дизайнера Marion Studio Маргариты Мельниковой одним из источников вдохновения и определила образ гостевой комнаты.
— Ар-деко — это роскошь и шик, — говорит Маргарита, — поэтому мы использовали много дорогих материалов, таких как кожа, алькантара и шелковые обои. И с удовольствием наблюдали, как в интерьере проявляется то, что мы хотели в него заложить, — ощущение радости жизни и желание наслаждаться каждым ее моментом.
Проект шел легко и без задержек — стройка и отделка были закончены за год, несмотря на то, что в интерьере много ручной работы.
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Работая над проектом этой квартиры в Москве, дизайнеры вспоминали героев Фицджеральда.
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