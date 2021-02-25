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«Что сказали бы гости Великого Гэтсби?» Взгляните на квартиру в Москве а-ля салон 20-х годов

25.02.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал AD рассказал об апартаментах в Москве площадью 115 кв.м., где гостиную дизайнеры Marion Studio стремились сделать похожей на салон 20-х годов прошлого века, но переосмысленной с позиций сегодняшнего дня. Работая над проектом, его авторы вспоминали героев Фицджеральда и представляли себе, что сказали бы гости Великого Гэтсби о гостиной, в которой хозяйка квартиры любит собирать своих друзей.


Зона гостиной. Фото: Сергей Красюк

Кухня с зеркальными шкафами в этой квартире напоминает бар, в котором во время вечеринок кто-то смешивает коктейли и разливает шампанское, спальня — комнату для приватных бесед, в которой можно обсудить последние приобретения хозяйки квартиры (она интересуется современным искусством).


Фрагмент кухни. Фото: Сергей Красюк

Зона столовой. Фото: Сергей Красюк

Фрагмент спальни. Кровать и прикроватные тумбы спроектированы авторами проекта и сделаны на заказ. Фото: Сергей Красюк

Фрагмент спальни. Фото: Сергей Красюк

Главная спальня. Кровать и прикроватные тумбы спроектированы авторами проекта и сделаны на заказ. Комод — c кожаной отделкой. Фото: Сергей Красюк

Фрагмент спальни. Фото: Сергей Красюк

Работы из ее коллекции нашли себе место в интерьере, одна из них — фотоколлаж с желтыми цветами — стала для дизайнера Marion Studio Маргариты Мельниковой одним из источников вдохновения и определила образ гостевой комнаты.


Гостевая спальня. Фото: Сергей Красюк

Фрагмент гостевой спальни. Фото: Сергей Красюк

— Ар-деко — это роскошь и шик, — говорит Маргарита, — поэтому мы использовали много дорогих материалов, таких как кожа, алькантара и шелковые обои. И с удовольствием наблюдали, как в интерьере проявляется то, что мы хотели в него заложить, — ощущение радости жизни и желание наслаждаться каждым ее моментом.


Фрагмент гостиной. Фото: Сергей Красюк

Фрагмент гостиной. Фото: Сергей Красюк

Проект шел легко и без задержек — стройка и отделка были закончены за год, несмотря на то, что в интерьере много ручной работы.


Фрагмент гостиной. Фото: Сергей Красюк

Зона столовой. Фото: Сергей Красюк

Гостевой санузел. Фото: Сергей Красюк

Прихожая. Фото: Сергей Красюк

Прихожая. Фото: Сергей Красюк

 
 
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Работая над проектом этой квартиры в Москве, дизайнеры вспоминали героев Фицджеральда.
 
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