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Условный срок и общественные работы: суд вынес приговор байкеру, который сбил шедшего на красный пешехода
Источник материала: Tut.by
Водитель мотоцикла, сбивший пешехода на столичной улице Якуба Коласа, получил 2 года лишения свободы условно. Также он обязан выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов. Об этом
Напомним, авария Минске мотоциклист сбил пешехода, который пошел на красный">произошла 27 октября, около 22.20. Следователи установили, что водитель мотоцикла Honda ехал в Минске со стороны улицы Мележа в направлении улицы Белинского со скоростью не менее 89,4 км/ч при разрешенной 60 км/ч. Приближаясь к регулируемому переходу, он имел реальную возможность наблюдать пешехода, переходившего дорогу на красный, допустил потерю курсовой устойчивости и опрокидывание мотоцикла на проезжую часть, в результате чего транспортное средство по инерции продолжило движение и сбило мужчину. В результате ДТП последний получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.
23 февраля суд Советского района признал байкера виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Приговором суда к обвиняемому применена ч. 1 ст. 78 УК, в соответствии с которой основное наказание в виде лишения свободы не будет приведено в исполнение в случае, если он в течение испытательного срока 3 года не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности. В соответствии с ч. 5 ст. 78 УК мужчина также обязан в свободное от работы (учебы) время выполнить общественно полезные работы в объеме 120 часов.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Условный срок и общественные работы: суд вынес приговор байкеру, который сбил шедшего на красный пешехода
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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