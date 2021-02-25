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Матч гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" отменен

25.02.2021 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" не будет перенесен, как сообщалось ранее, а отменен вовсе. Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке перед игрой с "Мешков Брест", сообщили в пресс-службе белорусского клуба.

"Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся матчей группового этапа Лиги чемпионов", - говорится в сообщении клуба.

Таким образом, поединок 13-го тура "Мешков Брест" — "Порту", который изначально был запланирован на 24 февраля, а затем из-за ситуации с Альфредо Кинтана перенесен на неопределенный срок, не состоится.

"Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже. Таким образом, нашей команде на первой стадии турнира осталось провести одну встречу — 4 марта в гостях с "Вардаром", - отметили в "Мешков Брест".
 
Теги: Брест
 
 
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Матч Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" не будет перенесен, как сообщалось ранее, а отменен вовсе. Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки...
 
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