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Матч гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" отменен
Источник материала: Партизан
Матч Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" не будет перенесен, как сообщалось ранее, а отменен вовсе. Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке перед игрой с "Мешков Брест", сообщили в пресс-службе белорусского клуба.
"Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся матчей группового этапа Лиги чемпионов", - говорится в сообщении клуба.
Таким образом, поединок 13-го тура "Мешков Брест" — "Порту", который изначально был запланирован на 24 февраля, а затем из-за ситуации с Альфредо Кинтана перенесен на неопределенный срок, не состоится.
"Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже. Таким образом, нашей команде на первой стадии турнира осталось провести одну встречу — 4 марта в гостях с "Вардаром", - отметили в "Мешков Брест".
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Матч Лиги чемпионов "Мешков Брест" — "Порту" не будет перенесен, как сообщалось ранее, а отменен вовсе. Вратарь "Порту" введен в искусственную кому после остановки...
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