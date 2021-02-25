"Португальский клуб решил отказаться от всех оставшихся матчей группового этапа Лиги чемпионов", - говорится в сообщении клуба.





Таким образом, поединок 13-го тура "Мешков Брест" — "Порту", который изначально был запланирован на 24 февраля, а затем из-за ситуации с Альфредо Кинтана перенесен на неопределенный срок, не состоится.





"Вопрос о присуждении очков кому-либо из соперников будет обсуждаться позже. Таким образом, нашей команде на первой стадии турнира осталось провести одну встречу — 4 марта в гостях с "Вардаром", - отметили в "Мешков Брест".