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"Газпром-центр": вместо помпезного небоскреба - руины

25.02.2021 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А ведь ради этого снесли "Московский" автовокзал.

"Газпром-центр": вместо помпезного небоскреба - руины
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Вокзал "Московский" снесли в 2014 году

Вокзал "Московский" в Минске снесли в 2014 году, ради строительства "Газпром-центра". Стройку нового комплекса обещали завершить в 2018 году. 

Однако в 2016 году «Газпром трансгаз Беларусь» законсервировал начатое строительство. В 2018 году выбрали нового генподрядчика - итальянский Codest International. 

Но и в начале 2020 года особых результатов видно не было, тем не менее заместитель генерального директора Михаил Грищеня говорил тогда корреспонденту Свободы, что на объекте «нет консервации, идут небольшие работы». 

Увы, в начале 2021 года даже "небольшие работы" остановились окончательно. И будут ли они продолжены, неизвестно. Сейчас итальянский подрядчик вывозит с площадки оборудование. Говорят, у Газпрома нет сейчас лишних денег.

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фото: svaboda.org
 
Теги: Минск
 
 
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