Техосмотр с 1 марта: как пройти и как будут штрафовать?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обновленный КоАП предполагает, что выявлять отсутствие ТО у водителей теперь будут не только инспекторы ГАИ, но и камеры фотофиксации. А значит "письма счастья", как и за скорость, отныне будут приходить по почте.

Однако вопросов пока больше, чем ответов: как камеры будут выявлять тех, у кого нет техосмотра, на каких участках и при каком трафике они будут задействованы. И главный: с какого числа или месяца все это заработает?

С 1 марта или позже?

Старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй отмечает Sputnik, что форсировать события не нужно.

"Дело в том, что с 1 марта в Кодекс вступают изменения, которые касаются в том числе и ПДД. То есть законодательная возможность штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно уже будет реализована. Что касается технической стороны вопроса, речи об этом пока не идет", – говорит он.

Получается, система может быть внедрена через месяцы и даже годы после изменений в КоАП и штрафовать пока не будут, однако белорусские водители, всерьез взволновавшиеся из-за возможных финансовых потерь, создали очередной ажиотаж на станциях диагностики.

В четверг, 25 февраля, на одной из столичных станций за день проверку прошли 52 машины. На одно транспортное средство, по словам операторов станции, уходит в среднем от 15 до 30 минут.

"Некоторые стоят с самого утра и ждут по 4-5 часов в очереди", – пояснили на станции техобслуживания.

Чтобы не стоять в очереди на прохождение ТО, можно записаться на определенный день и время на конкретной станции. Sputnik попробовал обзвонить несколько диагностических станций, однако все надежды и мечты пройти техосмотр как можно скорее разбились в прах.

"До 30-го марта все уже расписано, извините… Будете записываться?" – сказали на диагностической станции ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на улице Скорины в Минске.

Какие документы нужны для техосмотра?

Как напомнил Sputnik заместитель начальника управления организации гостехосмотра Михаил Ващило, с 2020-го уменьшилось количество документов, которые нужны для прохождения техосмотра.

"Водителям не нужно предъявлять медсправку – с января 2020 года, юрлицам – с июня 2020-го", – уточнил Ващило.

Также больше не нужно предъявлять сертификат о прохождении предыдущего ТО инженеру по допуску к участию в дорожном движении.

Итого для прохождения ТО нужны:

само транспортное средство, укомплектованное аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки ("треугольником");

водительское удостоверение;

технический паспорт на ТС;

страховое свидетельство.

Сколько стоит техосмотр?

Платить за прохождение ТО нужно на диагностической станции или через ЕРИП. С 1 января 2021-го у белорусских автовладельцев появилась хорошая возможность пройти техосмотр дешево из-за отмененного дорожного сбора. Услуги диагностиков стоят 30 рублей, отметка о прохождении, "наклейка" – 8,70 рублей.

Напомним, штраф за отсутствие техосмотра сейчас составляет от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей), то есть стоимость прохождения практически соизмерима со штрафными санкциями.

Отвязка дорожного сбора и транспортный налог

Одно из автомобильных новшеств этого года – отмена госпошлины за прохождение техосмотра. Вместо этого в Беларуси введен транспортный налог. Извещения от налоговой с указанием определенной суммы автовладельцы получат не позднее 1 сентября, сообщили в министерстве по налогам и сборам.

"Уплатить налог физическим лицам нужно будет не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим календарным годом, за каждое зарегистрированное транспортное средство", – добавили в ведомстве.

Ожидается, что транспортный налог в 2021-м заплатят около 2 млн белорусов.

Ранее сообщалось, что к концу 1-го квартала 2021 года сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о ТС хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ, чтобы, например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, или найти людей, которые пользуются машинами по доверенности.

Сколько белорусов уже прошли ТО в 2021 году?

Заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский рассказал Sputnik, что за январь выдано 188 025 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении – и это на 237% (!) больше аналогичного периода 2020-го (55 782 разрешений).

На предприятии не исключают, что 2021-й может побить итоги 2013-го, когда было выдано рекордное число разрешений – 1 869 723.