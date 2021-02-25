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Установлен новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом у женщин — 4,67 метра

25.02.2021 18:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская легкоатлетка Ирина Жук установила новый национальный рекорд в прыжках с шестом.

Установлен новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом у женщин — 4,67 метра

На турнире серии World Indoor Tour в Мадриде Ирина Жук прыгнула на 4 метра 67 сантиметров. Это на 1 сантиметр лучше предыдущего рекорда, также принадлежавшего Жук.

Белоруска стала победительницей турнира.

В начале марта Ирине Жук предстоит чемпионат Европы в закрытых помещениях в польском Торуне. А главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Токио, отбор на которые белорусская прыгунья уже прошла.

 
 
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Белорусская легкоатлетка Ирина Жук установила новый национальный рекорд в прыжках с шестом.
 
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