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Установлен новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом у женщин — 4,67 метра
Источник материала: Навiны
Белорусская легкоатлетка Ирина Жук установила новый национальный рекорд в прыжках с шестом.
На турнире серии World Indoor Tour в Мадриде Ирина Жук прыгнула на 4 метра 67 сантиметров. Это на 1 сантиметр лучше предыдущего рекорда, также принадлежавшего Жук.
Белоруска стала победительницей турнира.
В начале марта Ирине Жук предстоит чемпионат Европы в закрытых помещениях в польском Торуне. А главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Токио, отбор на которые белорусская прыгунья уже прошла.
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