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Зеленкова: Пока мы все время будем оглядываться на Россию, шансов на уход Лукашенко нет

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Казалось бы, банальная мысль, однако мы вновь и вновь ходим по этим граблям.

Зеленкова: Пока мы все время будем оглядываться на Россию, шансов на уход Лукашенко нет

Визит Александра Лукшенко Сочи и просочившиеся оттуда новости по возобновлению работы над «дорожными картами» тут же у многих вызвал реакцию, близкую к истерике: ой, Лукашенко сдает Беларусь.

Да, сбрасывать со счетов планы России по «белорусскому вопросу» не стоит. Но давайте не будем переоценивать ее способности и прежде времени посыпать голову пеплом.

Наша проблема в том, что мы все время оглядываемся на Россию. Что там скажут, что там сделают, какие планы строят в отношении нас, что кремлевские начальники хотят от Лукашенко, что Лукашенко им пообещал?

Вот Путин заявил про общую историю — и понеслось вплоть до «нас захватили и поработили». Или заикнулся Медведев, что пора бы интенсивнее поработать над интеграцией — и все, в головах отдельных товарищей судьба Беларуси решена окончательно.

А вспомните, как много было разговоров в преддверии протестов в России? Ряд белорусских политологов прямо пророчили, что от их исхода будет зависеть будущее Беларуси. Но вот протесты прошли. И как это сильно отразилось на белорусах и нашей борьбе за свободу? Никак. Не изменилось ровным счетом ничего.

Понятно, что без поддержки Путина Лукашенко пришлось бы худо, и то, что в августе только он и пролонгировал правление белорусского товарища — факт, который вряд ли кто-то возьмется оспаривать. Но давайте все же разграничивать: Лукашенко и белорусский народ.

Потому что если говорить именно о Лукашенко, то вот конкретно его судьба точно напрямую зависит от настроения и планов Владимира Владимировича. Без поддержки Путина Александру Григорьевичу, как показала нынешняя кампания, даже выборы, чтобы потом стыдно не было, провести не удается (а ведь Кремль только постоял в сторонке).

Это не мы, а Лукашенко как раз вынужден всячески изворачиваться, чтобы и рыбку съесть, и в пруд не влезть. Он должен ловить сигналы Кремля, выторговывать себе будущее и подстраиваться. И с каждым разом это становится все сложнее, и платить приходится все дороже.

Поэтому то, что на встрече в Сочи из-под сукна вдруг вытянули дорожные карты, в целом не удивительно. И вот уже сам Лукашенко говорит о плодотворной работе над ними. Да-да, тот, который так упирался и называл 31-ю карту про наднациональные органы «инкорпорацией» («на это я никогда не пойду»). А тут уже 33 — и все норм.

Но мы же понимаем, что выбор у него нынче не столь разнообразный. И если уж выбирать между выходом на политическую пенсию и тем, чтобы остаться на какой-то должности в каких-нибудь общих с Россией органах или на выдуманном посту в ВНС, то всяк выглядит лучше, чем наедине с народом, который тебя не выбирал. Опять же есть еще возможность потянуть время, попытаться перехитрить Кремль в «карточной» игре, да и, в конце концов, случайностей никто не отменял.

Но это его игры с Кремлем. Не наши. У нас свои цели и они точно не совпадают с целями Александра Григорьевича. Так зачем мы постоянно зеркалим ситуацию на себя? Пока мы будем оглядываться на Россию или кого-то там еще, ждать, что они там придумают для нас, шансов на уход Лукашенко нет.

Рассуждать, что там решили в отношении белорусского правителя в Кремле — абсолютно непродуктивное, и, можно сказать, даже опасное занятие. Вот Путин пригрозил Лукашенко пальцем и не дал денег — и все уже в радостном ожидании, когда же Кремль попросит белорусского правителя на выход. Или, наоборот, высказал Путин благожелательность и напоил чаем с ватрушками — и белорусы в депрессии от безысходности. Сидим и ждем, что дальше.

Но не они решают наше будущее. Мы сами. И мы уже доказали это в августе, заставив шататься, казалось бы, такой нерушимый режим Лукашенко. Да еще и по ходу России подкинули головную боль.  

И так в истории любой страны. Только народ вправе определять свою судьбу и свой путь. Это такая простая и банальная истина, но она работает. Главное — самим четко знать, чего мы хотим.

Но мы-то ведь знаем. А это значит, что и остальные подтянутся. Иначе и нечего было все это затевать.

 
 
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Казалось бы, банальная мысль, однако мы вновь и вновь ходим по этим граблям.
 
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