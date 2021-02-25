Еще одна итальянская деревня начала продавать дома по 1 евро. На этот раз в Альпах

Источник материала: Onliner

В последнее время подобные распродажи приобрели популярность среди обезлюдевших итальянских городков. Чаще всего, однако, подобные предложения встречаются на юге страны, больше подверженных депопуляции. Деревушка Ойяс (или Ояче) выделяется на этом фоне. Она расположена в живописной альпийской долине неподалеку от границ с Францией и Швейцарией.

В Ойясе есть все положенное для типичного небольшого итальянского населенного пункта. В наличии ратуша, церковь, детский сад и начальная школа, библиотека и почта, магазин и даже бар. Не хватает только жителей. Многие молодые люди предпочли покинуть малую родину ради жизни в крупном городе со всеми его соблазнами. Доставшиеся им по наследству дома постепенно пришли в негодность и сейчас не только своим заброшенным видом портят настроение оставшимся обитателям Ойяса, но и напрямую угрожают обрушением. В стране набирает популярность новый способ справиться с оттоком населения: пустующей недвижимости ищут новых хозяев, привлекая их символической платой.

















Муниципальные власти не накладывают на потенциальных собственников суровых ограничений. Они не обязаны постоянно проживать в деревне, а должны всего лишь восстановить купленный дом и в дальнейшем поддерживать его в адекватном состоянии. Это позволит привести населенный пункт в порядок и увеличить его туристическую популярность, дав вторую жизнь прежде заброшенным зданиям. Особую привлекательность предложению придает живописное окружение. Моря рядом нет, но зато любители горных пейзажей останутся в полном восторге.















