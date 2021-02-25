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Redmi представила флагманы K40 за $420 «в жире»

25.02.2021 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Redmi презентовала линейку смартфонов K40, которая состоит из трех моделей — обычного K40, K40 Pro и K40 Pro+. Цены начинаются с 310 долларов и доходят до 420 за топовое исполнение.

Redmi K40 получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран (HDR10+, пиковая яркость 1300 нит) с частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Работает смартфон на Snapdragon 870, оперативной памяти доступно 8 ГБ, а встроенной — до 256 ГБ. Основная камера представлена тремя фотосенсорами — 48, 8 и 5 Мп.

Redmi представила флагманы K40 за 0 «в жире»

Модель K40 Pro получила дисплей такой же диагонали, но чип здесь уже Snapdragon 888, а сенсор основной камеры — 64 Мп. Остальные фотосенсоры такие же, на 8 и 5 Мп. Емкость аккумулятора у K40 и K40 Pro равняется 4520 мАч.

У флагманской модели K40 Pro+ основной фотосенсор тоже другой: 108-мегапиксельный Samsung HM2. Объем оперативной памяти у Pro-версий может быть до 12 ГБ.

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Redmi презентовала линейку смартфонов K40, которая состоит из трех моделей — обычного K40, K40 Pro и K40 Pro+. Цены начинаются с 310 долларов и доходят до 420 за топовое...
 
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