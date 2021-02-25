Redmi представила флагманы K40 за $420 «в жире»

Источник материала: Onliner Redmi презентовала линейку смартфонов K40, которая состоит из трех моделей — обычного K40, K40 Pro и K40 Pro+. Цены начинаются с 310 долларов и доходят до 420 за топовое исполнение.

Redmi K40 получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран (HDR10+, пиковая яркость 1300 нит) с частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Работает смартфон на Snapdragon 870, оперативной памяти доступно 8 ГБ, а встроенной — до 256 ГБ. Основная камера представлена тремя фотосенсорами — 48, 8 и 5 Мп.





Модель K40 Pro получила дисплей такой же диагонали, но чип здесь уже Snapdragon 888, а сенсор основной камеры — 64 Мп. Остальные фотосенсоры такие же, на 8 и 5 Мп. Емкость аккумулятора у K40 и K40 Pro равняется 4520 мАч.

У флагманской модели K40 Pro+ основной фотосенсор тоже другой: 108-мегапиксельный Samsung HM2. Объем оперативной памяти у Pro-версий может быть до 12 ГБ.