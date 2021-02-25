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Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги и похитили ее собак

25.02.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги и похитили ее собак
Кадр из видео
В Лос-Анджелесе (США) двое неизвестных напали на помощника певицы Леди Гаги Райана Фишера. Он занимается выгулом собак. С ними он был, когда певица уехала в Италию.

В результате двое бандитов четыре раза выстрелили в грудь мужчине. После этого они украли двух французских бульдогов Коджи и Густаво. Еще одна собака, Мисс Азия, убежала. Позже ее нашла полиция. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Сам пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти, сообщает Daily Mail.

В полиции сообщили, что преступники уехал на белом BMW. При этом полицейские не уверены, что воры знали, чьих собак они похищают, сообщает TMZ.
 
 
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В полиции сообщили, что преступники уехал на белом BMW.
 
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