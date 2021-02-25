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Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги и похитили ее собак
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В результате двое бандитов четыре раза выстрелили в грудь мужчине. После этого они украли двух французских бульдогов Коджи и Густаво. Еще одна собака, Мисс Азия, убежала. Позже ее нашла полиция. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.
Сам пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти, сообщает Daily Mail.
В полиции сообщили, что преступники уехал на белом BMW. При этом полицейские не уверены, что воры знали, чьих собак они похищают, сообщает TMZ.
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В полиции сообщили, что преступники уехал на белом BMW.
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