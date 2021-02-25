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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестные расстреляли помощника Леди Гаги и похитили ее собак В полиции сообщили, что преступники уехал на белом BMW.

В результате двое бандитов четыре раза выстрелили в грудь мужчине. После этого они украли двух французских бульдогов Коджи и Густаво. Еще одна собака, Мисс Азия, убежала. Позже ее нашла полиция. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.Сам пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти, сообщает Daily Mail.В полиции сообщили, что преступники уехал на белом BMW. При этом полицейские не уверены, что воры знали, чьих собак они похищают, сообщает TMZ.