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Фото: vk.com/@adelinesheldon

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съемной квартире в Москве Полиция не нашла следов насильственной смерти.

Как отмечается, тело 20-летней девушки обнаружил владелец квартиры, которую она снимала. По словам мужчины, он несколько дней пытался с ней связаться, однако та не отвечала на звонки и на СМС-сообщения. Тогда хозяин квартиры вскрыл дверь помещения с помощью слесаря. Внутри находилось бездыханное тело Шелдон.Полиция не нашла следов насильственной смерти. При этом в квартире почти не было еды. В своем дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания, поэтом правоохранители среди прочих рассматривают версию смерти от голода.– уроженка Украины, училась в Эдинбургском университете. Написала книгу «Венценосные» – часть саги, посвященной французской королевской семье XVII – XVIII веков.