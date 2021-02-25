ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съемной квартире в Москве

25.02.2021 18:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съемной квартире в Москве
Фото: vk.com/@adelinesheldon
В московской квартире найдена мертвой молодая писательница Аделина Шелдон, пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, тело 20-летней девушки обнаружил владелец квартиры, которую она снимала. По словам мужчины, он несколько дней пытался с ней связаться, однако та не отвечала на звонки и на СМС-сообщения. Тогда хозяин квартиры вскрыл дверь помещения с помощью слесаря. Внутри находилось бездыханное тело Шелдон.

Полиция не нашла следов насильственной смерти. При этом в квартире почти не было еды. В своем дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания, поэтом правоохранители среди прочих рассматривают версию смерти от голода.

Аделина Шелдон – уроженка Украины, училась в Эдинбургском университете. Написала книгу «Венценосные» – часть саги, посвященной французской королевской семье XVII – XVIII веков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сваякі асуджаных пасьля выраку Шутаву і Кардзюкову: «У судзьдзі і пракурора дрыжэлі рукі». ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by