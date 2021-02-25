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В Мозыре трое мужчин изнасиловали школьницу
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Днем 20 февраля на встречу с друзьями в Мозырь приехала школьница из другого города. В компании сверстников оказались и незнакомые ей взрослые парни. Все вместе отправились в магазин, а затем — на квартиру. Девочку напоили, она уснула. Когда проснулась, друзей в квартире не было, а на кухне оставались трое мужчин.
Они изнасиловали подростка и затем отправили на такси домой. О случившемся девочка рассказала матери, женщина обратилась в милицию. Вскоре оперативники задержали двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
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В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
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