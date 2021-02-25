Рыженков пояснил, будет ли продлен контракт с капитаном сборной по баскетболу Екатериной Снытиной

Источник материала: Tut.by

Капитан женской национальной сборной по баскетболу Екатерина Снытина активно выражает свою гражданскую позицию после выборов, в том числе в интервью СМИ ( почитайте, например, наше ). Однако это может стать причиной непродления ее контракта с Минспорта, передает «Прессбол» и приводит комментарий председателя Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова.



Фото из инстаграма Екатерины Снытиной

— Я бы разделял эти вещи. Как уже говорил, вопрос высказываний Снытиной — это ее личная ответственность, регулируемая правовым полем. А спорт — есть спорт. Несомненно, она полезный для команды игрок, особенно, когда перестает сидеть в интернете по 9 часов в день. И мы бы точно хотели рассчитывать на ее профессионализм в предстоящих турнирах национальной сборной, из которых главный — чемпионат Европы 2021 года.

Есть еще две темы: первая — согласованный совместно с федерацией и Минспорта состав национальных и сборных команд страны, вторая — список игроков сборной, с которыми по линии Минспорта заключен контракт на должности спортсмена-инструктора.

Не во всех видах спорта списочные составы сборных и списки работников по контракту совпадают. Например, в большом футболе и хоккее ни у одного игрока нацсборных нет контракта в Минспорта. В мужском баскетболе и гандболе также не все члены сборной имеют контракты. Несмотря на это, и на сборы приезжают, и честь страны на турнирах защищают. Понимая, что это трудовые отношения, тут личное дело каждого — подписывать или нет.

Мы же ведь осознаем, наши топ спортсмены в игровых видах выступают в приличных профессиональных клубах, где и есть их основное место работы с вполне достойным окладом. В сравнении с этим доходом невысокое жалование в Минспорта для них, наверно, непринципиально.

Эта тема важна прежде всего для представителей тех спортивных дисциплин, где нет ни серьезных профессиональных клубов, ни заоблачных зарплат, а основное место работы — именно наше спортивное ведомство.

Теперь о контракте Снытиной. Он действительно завершается 31 марта. По ходатайству нашей федерации баскетбола в установленном порядке Минспорта подготовил и выслал Снытиной новый контракт — типовой трудовой контракт, который заключили все без исключения спортсмены, которые в настоящее время находятся в штате национальной команды Минспорта по соответствующим видам спорта.

Там ничего нет ни про политику, ни про гражданскую позицию. Есть набор положений, который полностью соответствует и международным стандартам в области трудовых отношений со спортсменами. Екатерина контракт подписала на каждой странице (экземпляр в Минспорта поступил).

Но ее устраивают не все пункты контракта. Об этом есть собственноручно сделанная данным игроком корректировка одного из них. Речь идет о порядке согласования общения игрока со СМИ. Подчеркну особо — не о запрете. Не понимаю, в чем вопрос, это практика любого профессионального клуба, белорусского или турецкого. Думаю, что она отдает себе в этом отчет. Министерство же не может отойти от официально утвержденного текста контракта и поэтому в данной ситуации рассматривает позицию Снытиной как отказ от предложения. Оно и понятно.

С другой стороны, надо учитывать, что Екатерина в любом случае остается членом национальной женской команды по баскетболу, и по мере необходимости будет приглашаться на соответствующие мероприятия. При этом, как и для любого другого игрока или тренера, если у Минспорта не будет запланировано соответствующее финансирование, федерация его предоставит.

Но мы все же очень рассчитываем, что наш игрок в оставшееся время пересмотрит свое решение и снимет оговорку. Кстати, контракт может быть заключен в любое иное время, если в этом сохранится актуальность, — заявил Рыженков.