ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусам готовы оплатить уже до 90% цены Geely. Смотрите, какая ставка

25.02.2021 18:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк упростил требования по кредитам для покупателей Geely. Теперь деньгами банка можно оплатить до 90% стоимости автомобиля, собранного в Беларуси. Такая возможность действует для семи моделей, в том числе флагманов.


Фото: Geely

Чтобы приобрести Geely взаймы, достаточно внести 10% от его цены. В кредит можно взять седаны Emgrand 7 и GE, кроссовер Atlas и внедорожник Emgrand X7. Деньги дают и на покупку флагманских моделей — кроссоверов Coolray и Tugella, а также хетчбэка GS.

Кредит можно привлечь максимум на 7 лет. Процентная ставка в зависимости от доли личного вклада снижена на 2 или 3 года и составляет 9,9% годовых. После льготного периода она равняется ставке рефинансирования (7,75%) плюс 5,58 п. п. Погасить кредит можно досрочно, дополнительных платежей тогда не потребуется.

В БПС-Сбербанке заверили, что решение о выдаче кредита принимают в течение одного рабочего дня. Интерес к нему сейчас повышенный.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о выдаче кредита принимают в течение одного рабочего дня. Интерес к нему сейчас повышенный.
 
Новости дня
Новости разные
 
Redmi представила флагманы K40 за $420 «в жире»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by