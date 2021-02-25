Белорусам готовы оплатить уже до 90% цены Geely. Смотрите, какая ставка

Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк упростил требования по кредитам для покупателей Geely. Теперь деньгами банка можно оплатить до 90% стоимости автомобиля, собранного в Беларуси. Такая возможность действует для семи моделей, в том числе флагманов.



Фото: Geely

Чтобы приобрести Geely взаймы, достаточно внести 10% от его цены. В кредит можно взять седаны Emgrand 7 и GE, кроссовер Atlas и внедорожник Emgrand X7. Деньги дают и на покупку флагманских моделей — кроссоверов Coolray и Tugella, а также хетчбэка GS.

Кредит можно привлечь максимум на 7 лет. Процентная ставка в зависимости от доли личного вклада снижена на 2 или 3 года и составляет 9,9% годовых. После льготного периода она равняется ставке рефинансирования (7,75%) плюс 5,58 п. п. Погасить кредит можно досрочно, дополнительных платежей тогда не потребуется.

В БПС-Сбербанке заверили, что решение о выдаче кредита принимают в течение одного рабочего дня. Интерес к нему сейчас повышенный.

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