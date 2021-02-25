Флагманы Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ представлены официально. Цена - от 310 долларов

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi презентовал новые топовые смартфоны серии K40. Об этом сообщается на FoneArena .





Вся тройка обзавелась экранами на 6,67 дюйма с AMOLED-матрицами разрешения Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость — 1300 нит.

Процессором для К40 выступает Snapdragon 870, для двух старших моделей — Snapdragon 888. Оперативной памяти в смартфонах в зависимости от модификации — от 6 ГБ до 12 ГБ, постоянного хранилища — от 128 ГБ. А еще вся тройка работает на Android 11 с оболочкой MIUI 12. Девайсы также оснащаются батареями на 4520 мАч с быстрой 33-ваттной проводной зарядкой.

Что еще общего у смартфонов? В наличии пара стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, а также степень защиты от воды и пыли IP53. Сканеры отпечатков пальцев встроены в клавиши питания, а не в экраны. А еще есть поддержка работы в 5G-сетях.





K40 оснащается основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп (ширик) и 5 Мп (макро). К40 Pro может похвастаться фотомодулями на 64 Мп, 8 Мп (ширик) и 5 Мп (макро). Старший K40 Pro+ комплектуется датчиками на 108 Мп, 8 Мп (ширик) и 5 Мп (макро). Фронтальные камеры одинаковые — на 20 Мп.

Смартфоны будут доступны в черном, белом и голубоватом оттенках. Цена K40 в Китае — от 309 долларов, K40 Pro — 433 долларов, K40 Pro+ стартует с 572 долларов.