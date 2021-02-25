Правозащитники признали политзаключенными еще 2-х граждан Беларуси

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух белорусских граждан Марию Сафонову и Андрея Сысуна в связи с вынесенными им приговорами по уголовным делам.

Суд Ленинского района г. Минска еще 12 ноября 2020 г. вынес приговор по обвинению Марии Сафоновой в совершении преступления, предусмотренного ст. 341 УК: «порча имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления». Марии Сафоновой назначено наказание в виде ареста сроком на два месяца.

Андрей Сысун был признан виновным в совершении преступления по ст. 341 УК приговором суда Вилейского р-на и приговорен к трем месяцам ареста. Согласно приговору суда Андрей Сысун осуществил порчу имущества путем нанесения на дверях подъезда, на тротуарной плитке, лестничной площадке и электрических щитках надписей ” Жыве Беларусь“, "Лука уходи!" и "3%", что повлекло имущественный ущерб в размере 167 рублей.

«В связи с этим, мы в очередной раз отмечаем, что содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что мотивами их нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы», - говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

Правозащитники отмечают, что содержание нанесенных надписей не может быть квалифицировано как осквернение сооружений надписями циничного содержания и соответственно квалифицировано по ст. 341 УК.

«Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями», - также сказано в сообщении.

Число политзаключенных в стране выросло до 251 человека.