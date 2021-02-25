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Мария Колесникова требует прекратить давление на ее адвокатов

25.02.2021 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мария Колесникова из СИЗО потребовала прекратить давление на её адвокатов, сообщает телеграм-канал Координационного совета.



Мария Колесникова, находясь в тюрьме, продолжает долбить и обращаться с жалобами по поводу условий содержания и по вопросам уголовного дела, по которому она задержана, в госорганы Беларуси: Минюст, генпрокуратуру, управление Департамента исполнения наказаний. 

К сожалению, не все жалобы Марии доходят до инстанций, что грубо нарушает её права. Сотрудники СИЗО также не передали обращение Марии в Минюст, которое она написала в связи с лишением лицензии адвоката Людмилы Казак.

"Я, Мария Колесникова, требую немедленно прекратить давление, травлю, преследование и политическую расправу над одним из лучших адвокатов страны Людмилой Казак.

Лишение Людмилы лицензии – это нарушение моего права на защиту, давление на меня и систематическое противодействие оказания мне юридической помощи. Это четвёртый адвокат, который оказывает мне юридическую помощь и за это подвергается давлению со стороны правоохранительных органов.

Это адвокаты, которые, несмотря на угрозу потери профессии, угрозу личной безопасности и свободы не прекращают служить закону и блестяще выполняют свой долг. Для меня честь, что моей защитой занимаются лучшие профессионалы Беларуси", - заявила Мария Колесникова..

Она опасается остаться и вовсе без защиты, так как оказание ей юридической помощи сопряжено с рисками оказаться в тюрьме или лишиться лицензии.
 
 
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Мария Колесникова из СИЗО потребовала прекратить давление на её адвокатов, сообщает телеграм-канал Координационного совета.
 
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