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Вперёд в прошлое: получится ли у Лукашенко вернуть "лихие 90-е"?
Источник материала: Партизан
Ни визит в Сочи, ни разговор Лукашенко с Путиным по телефону на следующий день после сочинской лыжни не принесли понимания: а зачем встречались, о чём договорились и даст ли Путин денег?
На этом фоне суды продолжают раздавать приговоры, правительство заморозило цены, а накачанный зарядами энергии и решимости гомельский военком не перестает эти заряды передавать всем желающим.
Что плохого в заморозке цен на отдельные товары? Станут ли судебные процессы свидетельством победы над протестами и хватит ли на всех зарядов энергии и решимости у военкома?
Чего на самом деле хочет Кремль от Лукашенко? На эти и другие вопросы
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Ни визит в Сочи, ни разговор Лукашенко с Путиным по телефону на следующий день после сочинской лыжни не принесли понимания: а зачем встречались, о чём договорились...
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