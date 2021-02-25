На этом фоне суды продолжают раздавать приговоры, правительство заморозило цены, а накачанный зарядами энергии и решимости гомельский военком не перестает эти заряды передавать всем желающим.





Что плохого в заморозке цен на отдельные товары? Станут ли судебные процессы свидетельством победы над протестами и хватит ли на всех зарядов энергии и решимости у военкома?





Еврорадио отвечает аналитик Сергей Чалый. Чего на самом деле хочет Кремль от Лукашенко? На эти и другие вопросыотвечает аналитик







