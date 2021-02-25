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Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

25.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

  • 25.02.2021, 18:38
Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

Миллиардер не особенно верит в криптовалюту.

Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — сказал Гейтс и выразил опасения о том, что подобным маниям поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.

Одновременно миллиардер указал, что не особенно верит в биткоин. Более того, добавил Гейтс, для создания криптовалюты необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.

Ранее в феврале Гейст рассказал о своем отношении к биткоину. По его словам, криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. «У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — рассказал Гейтс. Кроме того, указал миллиардер, курс криптовалюты очень волатильный и он не может предсказать, каким образом она будет развиваться дальше.

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Теги: Курсы валют
 
 
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