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Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию
Источник материала: Хартия'97
Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию
Об этом заявил адвокат российского оппозиционера.
Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которому изменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, пишет
Других подробностей Кобзев не привел.
Навальный был приговорен в 2014 году к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.
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Об этом заявил адвокат российского оппозиционера.
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