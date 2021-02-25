ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию

25.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию

1
  • 25.02.2021, 18:14
Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию
алексей Навальный

Об этом заявил адвокат российского оппозиционера.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которому изменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, пишет «Дождь».

Других подробностей Кобзев не привел.

Навальный был приговорен в 2014 году к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил адвокат российского оппозиционера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Население Беларуси купило в 2020 году на чистой основе почти 2 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by