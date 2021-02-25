Источник материала: Хартия'97

Алексея Навального этапировали из СИЗО в колонию 1 25.02.2021, 18:14

алексей Навальный

Об этом заявил адвокат российского оппозиционера.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которому изменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, пишет «Дождь» .

Других подробностей Кобзев не привел.

Навальный был приговорен в 2014 году к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.

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