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Население Беларуси купило в 2020 году на чистой основе почти 2 миллиарда долларов

25.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Население Беларуси купило в 2020 году на чистой основе почти 2 миллиарда долларов

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  • 25.02.2021, 18:11
Население Беларуси купило в 2020 году на чистой основе почти 2 миллиарда долларов

Доверие к рублю продолжает падать.

В 2020 году население Беларуси активно скупало валюту, не доверяя национальной валюте и ожидая ее падения, пишет «Ежедневник».

Как отмечается в Аналитическом обозрении Нацбанка, только за декабрь 2020 года население страны на чистой основе приобрело 230,9 млн долларов. Всего с начала года населением на чистой основе было приобретено 1 969,8 млн долларов.

Для сравнения, субъектами хозяйствования-резидентами Беларуси за декабрь 2020 года на чистой основе приобретено иностранной валюты в объеме 31,5 млн долларов, а с начала года - 977,9 млн долларов. При этом основными целями покупки валюты субъектами хозяйствования размещение денежных средств в банках на текущих и иных счетах (35,2%), погашение кредитов в иностранной валюте (18,9%), приобретение сырья и материалов (10,3%), оплата оборудования и комплектующих (10,3%), приобретение продуктов питания и сельхозпродукции (4,9%).

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Теги: Курсы валют
 
 
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