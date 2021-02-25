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Линас Линкявичюс: 200 дней протестов — памятник достоинству белорусского народа
Источник материала: Хартия'97
Линас Линкявичюс: 200 дней протестов — памятник достоинству белорусского народа
Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу.
Бывший посол Литвы в Минске и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter снова поддержал белорусский народ.
«200 дней белорусских протестов — это юбилей, который «не назовешь праздником, но является памятником достоинству народа.
Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу. И это каждый день разрушает иллюзии уходящих «лидеров», — заявил Линас Линкявичюс.
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Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу.
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