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Линас Линкявичюс: 200 дней протестов — памятник достоинству белорусского народа

25.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Линас Линкявичюс: 200 дней протестов — памятник достоинству белорусского народа

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  • 25.02.2021, 18:01
Линас Линкявичюс: 200 дней протестов — памятник достоинству белорусского народа
Фото: «Наша Ніва»

Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу.

Бывший посол Литвы в Минске и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter снова поддержал белорусский народ.

«200 дней белорусских протестов — это юбилей, который «не назовешь праздником, но является памятником достоинству народа.

Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу. И это каждый день разрушает иллюзии уходящих «лидеров», — заявил Линас Линкявичюс.

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Теги: Минск
 
 
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Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу.
 
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