Источник материала: Хартия'97

Линас Линкявичюс: 200 дней протестов — памятник достоинству белорусского народа 1 25.02.2021, 18:01

Фото: «Наша Ніва»

Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу.

Бывший посол Литвы в Минске и бывший министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter снова поддержал белорусский народ.

200 days of #Belarus 's struggle for freedom! Anniversary that you will not call a feast, but it is a monument to people’s dignity. It’s firm determination and unity that gathers strength every day. And that every day dissolves the illusions of outgoing ‘leaders’. #ЖивеБеларусь ! pic.twitter.com/BSTgiGW44z — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 24, 2021

«200 дней белорусских протестов — это юбилей, который «не назовешь праздником, но является памятником достоинству народа.

Это твердая решимость и единство, которые с каждым днем набирают силу. И это каждый день разрушает иллюзии уходящих «лидеров», — заявил Линас Линкявичюс.

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