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Фотофакт: Как выглядит солидарность в письмах
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: Как выглядит солидарность в письмах
Левон Халатрян благодарит за поддержу и призывает писать политзаключенным.
Вот столько весточек с воли получил волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян, пишет
Левон Халатрян благодарит за поддержу и призывает писать политзаключенным.
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Левон Халатрян благодарит за поддержу и призывает писать политзаключенным.
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