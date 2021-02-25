Источник материала: Хартия'97

Сумеет ли президент Байден поставить крест на путинском проекте «Северный поток-2» 2 Игорь Орел

25.02.2021, 17:42

Джо Байден

Америка не собирается отказываться от своих планов по остановке строительства газопровода.

Правительство США во главе с Джо Байденом вступило в борьбу с антиукраинским проектом Кремля - трубопроводом «Северный поток - 2», введя дополнительные санкции. Действия нового главы Белого Дома подтверждают намерения Америки остановить строительство газопровода и, одновременно, являются прощупыванием почвы в попытке найти общий язык с важным стратегическим партнером - Германией.

Несмотря на противодействие правительства США, после годичного перерыва в начале 2021 года силами российского судна-трубоукладчика «Фортуна» продолжились работы по строительству газопровода «Северный поток – 2», который должен напрямую связать Россию и Германию в обход Украины.

По задумке российского президента Владимира Путина запуск этой трубы даст возможность снизить до минимума или вообще прекратить транзит газа по территории Украины. Это продолжение российской войны против нашей страны только экономическими средствами.

На сегодня недостроенными остаются проходящие по дну Балтийского моря около 100 километров газопровода «Северный поток-2» или менее 10 процентов его протяженности.

С момента введения первых американских санкций против газопровода – около года назад, проект покинули 18 западных компаний, среди которых одно из крупнейших в мире предприятий по обслуживанию нефтяных месторождений Baker Hughes Co и французская финансовая группа AXA Group. О прекращении финансирования проекта также заявила немецкая компания Wintershall Dea, которая успела вложить в «Северный поток - 2» около 730 миллионов евро.

Таким образом, российский проект с уходом ряда ведущих энергетических компаний Европы потерял технологии, опыт и финансирование, которые необходимы для его завершения и нормального функционирования. Более того, из-за американских санкций европейские компании отказываются сертифицировать газопровод, без чего он не сможет заработать, даже если будет достроен.

В такой сложной ситуации «Северный поток - 2» во многом оказался благодаря санкциям, которые были наложены США еще во время правления Дональда Трампа, выбравшего своим внешнеполитическим лозунгом «Американские интересы – превыше всего».

От администрации нового президента Джо Байдена ожидали усиления санкционного давления на путинскую Россию и ее антиукраинское и антиевропейское детище, однако, пока новое правительство США решило проявлять осторожность в отношениях с европейскими союзниками.

22 февраля Министерство финансов США включило судно-трубоукладчик «Фортуна», а также компанию «ВТ-РУС», которая является владельцем судна, в санкционный список.

Это решение вызвало волну критики как в США, так и за пределами страны. Ведь компании, внесенные в санкционный список, уже находились под ограничительными мерами, которые были введены предыдущей администрацией Дональда Трампа. При этом немецкие и другие европейские компании, участвующие в проекте, под санкции не попали.

Конгрессмен-республиканец Майкл МакКол назвал новые санкции «совершенно неадекватным», а министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали Байдена, вступившего в должность президента США 20 января, использовать все возможные средства для предотвращения завершения строительства «Северного потока-2».

По мнению президента Центра глобалистики «Стратегия ХХI», эксперта по энергетическим вопросам Михаила Гончара, новый президент США Байден решил не «рубить с плеча», оставив поле для маневра в переговорах со своим важным европейским союзником - Германией.

«С одной стороны администрация Байдена хочет показать немцам, что они действуют с ними более мягкими методами, чем администрация Трампа, которая действовала в лоб, а с другой стороны, мы уже получили заявления из Белого Дома о том, что никто не собирается отменять санкции», - отметил Гончар.

«В Вашингтоне пытаются найти общий язык с немцами по широкому спектру вопросов и дать последний шанс одуматься. Из того, что сейчас происходит на линии Вашингтон-Москва, мы не видим, чтобы американцы сдали какие-то позиции. Происходит некоторое маневрирование и выжидание», - добавил эксперт.

При этом, он отметил, что вероятность пересмотра или смягчения американских санкций в отношении «Северного потока - 2» крайне низкая.

«Конечно, в администрации Байдена, как я понимаю, есть столкновение разных подходов, но думаю, что со временем им станет ясно: пересмотр санкционного режима будет означать очень серьезный политический удар как внешний, так и внутренний, и даст основания тому же Трампу говорить: я строил санкционный режим против этого проекта, а эти пришли и все разрушают. Поэтому ситуация не выглядит так однозначно, как это хочет подать пророссийское лобби в мировых СМИ», - сообщил эксперт.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что решение о новых санкциях США являются важным сигналом для Германии и России о том, что Америка не собирается отказываться от своих планов по остановке строительства газопровода.

«Это продолжение тех санкций, которые уже были. Я думаю, что эти санкции очередное подтверждение того, что Соединенные Штаты четко определили свой курс на то, чтобы «Северный поток - 2» не состоялся. Они считают этот проект не коммерческим, а проектом, который угрожает энергетической безопасности Европы. Я рассчитываю, что этот мощный сигнал будет воспринят правильным образом теми компаниями, которые принимают участие в этом проекте», - отметил Омельченко.

Эксперт считает, что вероятность снятия или смягчения санкций на сегодня очень низкая, а значит шансы запуска Северный поток - 2» крайне незначительны.

«Единственное, что может произойти, если США разыграют геополитическую игру с Россией по Китаю. В обмен на снятие части санкций Россия будет способствовать сдерживанию расширения китайской гегемонии. Такая игра возможна, но это тяжело спрогнозировать. Но, если этого не произойдет, то на сегодня шансы того, что «Северный поток-2» заработает, - призрачны», - отметил эксперт.

Технические проблемы

Тем временем строительство «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря продолжается. Однако, как утверждают эксперты, темпы строительства очень низкие, а судно «Фортуна», задействованное в строительства и дважды попавшее под санкции, имеет технические ограничения.

«На сегодня в районе строительства последнего участка курсирует баржа «Фортуна», судно которое должно прокладывать трубы, но, по информации, которая есть, в течение последнего месяца эта баржа проложила не больше 500 метров труб, а там еще более 120 километров. Если так дела пойдут, то возможно лет через пять-семь они и достроят», - отметил Омельченко.

При этом, по словам эксперта, баржа «Фортуна» может строить только на мелководье. Поэтому для завершения строительства России придется привлекать другой трубоукладчик.

«Баржа «Фортуна» может строить только на глубине до 100 метров, а там есть участки глубиной больше сотни метров. Для этого необходимо подключать другой трубоукладчик «Академик Черский», который ранее принадлежал «Газпрому». Поэтому, если он заработает, тогда сам «Газпром» будет под вопросом санкций. Вряд ли Россия отважится на такие риски, так как «Газпром» бюджетообразующая компания России», - отметил он.

Эксперт Михаил Гончар также отмечает, что Россия еще не скоро сможет достроить газопровод.

«Как мне кажется, на сегодня, вероятность того, что трубопровод будет построен ниже 50 процентов. То, что сейчас происходит, – это достаточно смехотворные попытки «черепашьим» темпами достроить. С сегодняшними темпами они будут достраивать очень долго. При этом, достройка не означает, что на следующий день газ пойдет. Положить трубы и ввести в эксплуатацию газотранспортную систему это, как говорят в Одессе, две большие разницы», - сказал Гончар.

Как считают эксперты, даже если Россия и сумеет достроить газопровод, то вряд ли сможет ввести его в эксплуатацию, пока будет действовать система американских санкций.

«Важно, что санкции США касаются и страховых компаний, и компаний, который должны сертифицировать этот газопровод. Если мы возьмем самый худший сценарий, что они каким-то образом достроят газопровод, то сами по себе трубы – это металлолом, если они не сертифицированы и не застрахованы», - отметил Омельченко.

По его словам, ни одна компания в мире не будет пользоваться услугами не сертифицированного газопровода.

«Никто не будет рисковать транспортировать по этим трубам природный газ. Компании, которые должны были его сертифицировать, отказались это делать. Ни одна коммерческая структура не будет заключать контракт с компанией, которая имеет не сертифицированные и не застрахованные трубы», - добавил он.

Эти слова подтверждает и Гончар, отметив, что без сертификации газопровод не заработает.

«Мы видим сейчас, что ряд ключевых для проекта компаний уходят, отказываются от контрактов. При всем немецком желании, чтобы этот газопровод заработал, они не смогут пойти против исключительно технических, даже не политических, требований. Система должна быть сертифицирована. Это не телега с конем, когда сел и поехал. Никто на такие риски идти не будет», - считает Гончар.

Многие политики и эксперты считают, что путинский проект «Северный поток - 2» угрожает энергетической безопасности Европейского Союза, так как ставит крупнейшую экономику ЕС – Германию в зависимость от одного источника поставок газа – России.

Кроме этого, если проект все-таки будет реализован, то наша страна потеряет статус крупнейшего транзитера российского газа в Европу, что может развязать руки для полномасштабной российской агрессии против непокорной Украины.

С запуском этого трубопровода в Кремле также, очевидно, ждут ослабления поддержки Украины со стороны европейских стран.

«Строительство еще «Северного потока - 1» нарушило стратегический баланс сил в Европе. Украина и Россия - разные по весовым категориям страны. Россия, во-первых, ядерное государство, страна намного крупнее, чем Украина, по военному потенциалу, людскими и энергетическими ресурсами. Баланс сохранялся благодаря тому, что Россия зависела от транзита газа через Украину. Около 80 процентов всего газа в Европу поставлялось до «Северного потока-1» по украинской ГТС. В случае военных действий повреждение украинских газопроводов привело бы к колоссальным потерям российского бюджета», - отметил Омельченко.

По его словам, такая транзитная зависимость создавала баланс интересов, который был нарушен строительством «Северного потока - 1», в результате чего доля украинской ГТС в поставках российского газа в Европу упала с 80 процентов до менее 50 процентов, что дало возможность России перейти к агрессивным действиям против Украины.

«Если «Северный поток - 2» будет достроен, то тогда этот баланс нарушится еще сильнее. Как известно, войны возникают, когда в отдельных регионах отсутствует баланс сил и интересов», - добавил эксперт.

В прошлом году Украина заработала на транзите газа более 2 миллиардов долларов. Российский «Газпром» полностью оплатил предусмотренные контрактом объем транзита в 65 миллиардов кубометров. Однако, фактический объем транзита в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров – рекордно низкий уровень за все годы независимости Украины.

Завершение строительства газопровода «Северный поток - 2» позволит России напрямую ежегодно поставлять в Германию 55 миллиардов кубометров. При этом, транзит через украинскую газотранспортную систему может упасть до нуля.

Украина должна быть готова к такому сценарию. Во-первых, нашей стране необходимо максимально оптимизировать работу газотранспортной системы, годовая транзитная мощность которой на сегодня составляет 150 миллиардов кубометров.

Кроме этого, необходимо на международном уровне поднимать вопрос о том, что Россия, которая тесно сотрудничает с европейскими странами в поставках энергоресурсов, до сих пор отказывается имплементировать европейское энергетическое законодательство, которое лишило бы «Газпром» монополии на экспортные поставки газа в Европу. Это позволило бы загрузить нашу национальную ГТС газом, например, из стран Центральной Азии.

Украина также смогла бы использовать свою газотранспортную систему для поставок водорода в Евросоюз, сохранив ее стратегическое значение для Европы, и сделав, таким образом, бессмысленной многолетнюю стратегию России по строительству обходных маршрутов поставок газа в Европу, на которые российский режим потратил десятки миллиардов долларов.

Игорь Орел, unian.net

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